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Новак: "Газпром" может принять участие в строительстве газового центра в Иране

12:44
  • пятница
  • 13 октября 2023

Все зависит от потенциала проекта

"Газпром" в ближайшее время изучит предложение Ирана по созданию газового центра при участии России, катара и Туркмении. Об этом в интервью изданию RT Arabic заявил вице-премьер Александр Новак.

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"Думаю, что наша компания "Газпром" изучит этот вопрос", - приводит РИА Новости ответ Новака на вопрос журналиста о возможности создания газового центра на территории Ирана.

Если этот проект действительно имеет потенциал, то Москва, вероятно, примет предложение Тегерана, однако для начала необходимо "взвесить все за и против", пояснил вице-премьер России.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна стоит на пороге глобальной диверсификации газовой отрасли. По его словам, одним из направлений этой трансформации будет разворот экспортных потоков на Азиатско-Тихоокеанский регион.

11 октября российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что на данный момент топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения. При этом базовым приоритетом властей в энергетике является обеспечение внутреннего рынка, уточнил президент.  

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