Путин: страны "золотого миллиарда" теряют лидерство по объективным причинам

БРИКС обогнал "Большую семерку" по объемам ВВП

Страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство. Об этом в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ заявил президент России Владимир Путин.

Тенденции в области мировой экономики привели к кардинальному изменению структуры международных отношений, отметил глава государства.

"Страны так называемого "золотого миллиарда" постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что участники БРИКС значительно превысили страны "Большой семерки" по объему мирового ВВП. По его словам, такая тенденция экономического роста Азиатского и Южного регионов продолжает сохраняться.

"Причем это объективный процесс. От этого уже никуда не деться", - заключил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что созданная на основе доллара мировая финансовая система начинает постепенно разрушаться. По словам политика, на фоне этого разрушения Москва планирует инициировать создание нового инструмента взаимных расчетов в рамках БРИКС.

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