Путин признал право Израиля на защиту

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне острой

Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке, а потому имеет право на защиту. Такое заявление сделал в пятницу, 13 октября, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул российский лидер, Израиль "имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование".

При этом главным Путин назвал необходимость прекратить кровопролитие, подчеркнув, что сейчас "более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле".

Глава государства отметил, что необходимо соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и двигаться в направлении создания независимого Палестинского государства.

Однако США под надуманными предлогами заблокировали работу "ближневосточного квартета" и попытались монополизировать процесс палестино-израильского урегулирования, напомнил президент России. По его словам, "масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики США на Ближнем Востоке", сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для России важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Он также вновь напомнил про давние исторические связи Москвы и с палестинцами, и с израильтянами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц виновны в обострении палестино-израильского конфликта.

В Москве тем временем ждут приезда лидера Палестины Махмуда Аббаса. Точные сроки его визита пока неизвестны, однако подготовка уже ведется, это подтвердили обе стороны.

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