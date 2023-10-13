Собянин: Москва будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог интеллектуальной собственности

Максимальный размер конечной ставки по кредитным договорам составит 3,5% годовых

Правительство Москвы начнет субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Начнем субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Возможность взять заем такого типа появилась весной. Город впервые будет помогать гасить проценты по ним", - заявил Собянин.

Власти города возьмут на себя до 18%, закрыв ключевую ставку ЦБ в 13% и плюсом еще 5%. Максимальный размер конечной ставки по кредитным договорам составит 3,5% годовых на срок до трех лет, уточнил мэр.

По его словам, столичным инноваторам доступен широкий спектр и других городских мер поддержки: индивидуальные консультации; цифровой сервис по регистрации идей и разработок; гранты на патентование в России и за рубежом.

Он также добавил, что Московский инновационный кластер открыл новый набор на образовательную программу по управлению результатами интеллектуальной собственности.

"Ведущие эксперты в сфере инноваций расскажут, как правильно и эффективно управлять нематериальными активами. Программа включает лекции, практические занятия и мастер-классы", – заключил столичный мэр.

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