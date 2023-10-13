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Путин объяснил партнерам по СНГ важность расчетов в нацвалютах

13:20
  • пятница
  • 13 октября 2023

Президент России выступил на саммите СНГ в узком составе

Создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных валютах крайне важно и выгодно для СНГ. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что расширение расчетов в национальных валютах является важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков.

Россия будет всячески способствовать использованию в расчетах не только рубля, но и валют других государств, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла уже 83%. При этом государства договорились добиться увеличения товарооборота до 5 млрд долларов в стоимостном выражении.

Путин подчеркивал, что созданная на основе доллара мировая финансовая система начинает постепенно разрушаться. На этом фоне Москва планирует инициировать создание нового инструмента взаимных расчетов в рамках БРИКС.

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