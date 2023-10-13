В Красногорске задержан водитель, протаранивший несколько десятков машин

Он был пьян

Машина резко сдает назад, останавливается, водитель газует, набирает обороты, едет вперед, цепляя передним бампером припаркованные машины, ограничители, столбы. Но продолжает упорно мчаться по вперед, не разбирая дороги. В итоге на пешеходной дорожке врезается в фонарь. И глохнет.

Пока горе-водитель не вышел из салона, очевидцы резвого ночного заезда бросаются на задержание хулигана. Из-под капота валит дым, машина закипела. Нарушителя скручивают.

Управлявший автомобилем не может связать двух слов, еле стоит на ногах. Беспричинно смеется, улыбается. Не отрезвило даже прибытие полицейских. Через мгновение дорожный хулиган откровенничает: "Я не виноват, но вину за собой чую".

В состоянии шока - очевидцы этого заезда. Около 22:00 в районе ЖК "Отрадное" на улице пешеходов немного - в основном собачники, и возвращающиеся домой редкие прохожие. И это, по мнению свидетелей дорожного происшествия, помогло избежать жертв. Ведь машина ехала на большой скорости, цепляя все, что мешало движению.

"Поехал против движения за 16-й дом. Зацепил машин 20, наверное. Заехал на газон. В итоге он оказался тут. До этого он успел подраться с водителем, машину которого он зацепил. Он заехал на тротуар с самого начала. Начал кричать, что ему все равно и ему никто ничего не сделает. Потом он сел в машину. У него пытались забрать ключи от машины", - рассказывают очевидцы.

По их словам, устроивший опасную езду некоторое время работал в ресторане, что в одном из домов. И приезжал проведать бывших коллег. После с кем-то успел подраться. Потом уехал. Виновника многочисленных ДТП задержали прибывшие на место сотрудники ГАИ.

"Правонарушитель был задержан сотрудниками ГАИ на месте происшествия. Им оказался житель города Кашира 1997 года рождения. В отношении него полицейскими составлены админ протоколы. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего", - сообщили в МВД.

Любителю покататься в нетрезвом виде предстоит выяснять отношения с водителями поврежденных автомобилей и выплатить ущерб.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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