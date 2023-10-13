Два человека погибли в аварии на МСД

Водитель и его пассажир скончались на месте

Два человека погибли на Московском скоростном диаметре в результате аварии минувшей ночью, сообщает "ТВ Центр".

Все произошло в районе первого дома на Амурской улице. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как в автомобиль коммунальных служб, который прикрывал рабочих во время дорожных работ, на большой скорости влетела иномарка.

Удар был такой силы, что машину смяло моментально. Водитель и его пассажир погибли на месте. Сейчас следователи выясняют, почему машина ехала по такой странной траектории.

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