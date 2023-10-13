В онкоцентре Блохина успешно борются с раком груди

Сразу после операции проводят реконструкцию

Сейчас Татьяна рассказывает эту историю с легкой улыбкой, ведь самое страшное позади. Полтора года назад ей поставили диагноз "аденокарцинома", рак молочных желез. Она вспоминает - шишку в груди обнаружила случайно. Поняла, что необходимо срочно действовать. В онкологическом центре имени Блохина прошла обследование. Затем были курс химиотерапии и операция по удалению пораженных тканей.

"Так как я достаточно трепетно отношусь к своему здоровью, достаточно часто проверялась, делала УЗИ, сдавала анализы, мне удалось застать свою болезнь на маленькой стадии, у меня была втора стадия, и тем самым удалось успешно и удачно провести лечение", - рассказывает Татьяна.

Здесь же в онкоцентре Татьяне провели и операцию по реконструкции груди. Теперь она выглядит так же, как и до болезни, - естественно и эстетично. Импланты подбирают в зависимости от особенностей каждой женщины.

"Импланты, которые сейчас используются, они все внутри силиконовые, но у них есть разные поверхности: есть более текстурированная, есть более гладкая, у этого имплантата она сделана из полиуретана. На самом деле они все выполняют одну и ту же функцию, которую мы используем в онкологии. Используется для реконструкции молочной железы при ее удалении или для симметризирующей операции", - объяснил Александр Петровский, заведующий отделом онкомаммологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России.

Рак - это не только физическое, но и психологическое испытание. Многие женщины боятся остаться с изуродованным телом. Возможность восстановить грудь помогает пациенткам вернуть уверенность в себе и принять свое тело после тяжелой болезни. Здесь, в онкологическом центре, такие операции проводят по ОМС. Наилучших результатов можно добиться, если обнаружить проблему на начальной стадии. А женщинам с генетической предрасположенностью к раку груди могут превентивно провести мастэктомию – удаление молочных желез. На такую операцию в 2013 году решилась Анджелина Джоли - у нее нашли ген, который в 87% случаев вызывает онкологическое заболевание.

"Если говорить про обследования здоровых людей, то все женщины в возрасте от 40 до 75 лет должны проходить маммографическое обследование один раз в два года – это такой скрининг на рак молочной железы, который существует в нашей стране. Однако в том случае, если любой человек чувствует у себя проблемы с молочными железами, наличие уплотнений, изменение кожи, изменение формы молочной железы, увеличение подмышечных лимфатических узлом, то не надо ждать какого-то срока, надо сразу идти ко врачу и проходить обследование", - продолжает Петровский.

У каждой женщины есть возможность бесплатно пройти обследование. Для этого достаточно обратиться в свою поликлинику. С помощью скринига в 2022 году рак груди выявили у 75 тысяч жительниц Москвы. В 73% случаев болезнь обнаружили на ранних стадиях, когда при комплексном лечении шансы на выздоровление очень высоки.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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