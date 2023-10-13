ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музей-усадьбу "Архангельское" начали готовить к зиме

15:11
  • пятница
  • 13 октября 2023

Мраморные скульптуры бережно убирают в специальные прозрачные короба

В Архангельском - пора осенних ритуалов. Усадьбу неспешно готовят к зиме, чтобы морозы не затронули убранство парка.

Мраморные скульптуры бережно убирают в специальные прозрачные короба, чтобы изящными линиями можно было любоваться и в снегопад. При этом перепады погоды не нанесут никакого урона фигурам и бюстам, а также великолепным вазонам.

Эта коллекция изваяний под открытым небом - крупнейшая в стране. Впрочем, сохранить ее до наших дней удалось не только благодаря консервации. Важна кропотливая, каждодневная работа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подготовка к зиме в музее-заповеднике "Архангельское"
Подготовка к зиме в музее-заповеднике "Архангельское"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.