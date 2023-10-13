Музей-усадьбу "Архангельское" начали готовить к зиме

Мраморные скульптуры бережно убирают в специальные прозрачные короба

В Архангельском - пора осенних ритуалов. Усадьбу неспешно готовят к зиме, чтобы морозы не затронули убранство парка.

Мраморные скульптуры бережно убирают в специальные прозрачные короба, чтобы изящными линиями можно было любоваться и в снегопад. При этом перепады погоды не нанесут никакого урона фигурам и бюстам, а также великолепным вазонам.

Эта коллекция изваяний под открытым небом - крупнейшая в стране. Впрочем, сохранить ее до наших дней удалось не только благодаря консервации. Важна кропотливая, каждодневная работа.

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