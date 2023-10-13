Путин поздравил коллектив Российской академии образования

Российская образовательная система - одна из самых сильных в мире

В Колонном зале Дома Союзов прошло торжественное собрание, посвященное 80-летию Российской академии образования, сообщает "ТВ Центр".

Поздравление коллективу академии направил Владимир Путин. В своем обращении президент отметил, что российская образовательная система - одна из самых сильных в мире. И сегодня важно, чтобы исследования педагогических наук носили комплексный характер. В них должны участвовать специалисты самых разных областей. Чтобы каждый смог внести вклад в улучшение качества подготовки новых учителей и педагогов.

"Наука всегда играла ведущую роль в системе образования. Играла и будет играть. Но сегодня мы все прекрасно понимаем, что даже самые современные технологии ничего не могут сделать без того, что мы называем ценностями, основами нашего человеческого бытия. И вот как раз сейчас все больше и больше выходит на первый план наука о человеке. Потому что сейчас нам очень важно, кем будет человек будущего. Портрет того человека будущего, на которого мы оставим нашу великую страну", - заявила Ольга Васильева, президент Российской академии образования.

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