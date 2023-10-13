Путин предложил провести в Москве переговоры Баку и Еревана

На повестке дня стоит подготовка мирного договора

Армении и Азербайджану необходимо поставить окончательную точку в застарелом конфликте. Об этом в пятницу, 13 октября, напомнил президент России Владимир Путин.

Российский лидер выразил готовность оказать Баку и Еревану всемерное содействие в этом, в частности, в части организации в Москве переговоров по заключению мирного договора.

При этом Путин подчеркнул, что переговоры могут проходить в любом формате, сообщает "Интерфакс".

Накануне Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Бишкеке. Политики обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев.

До того пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что "де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном".

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