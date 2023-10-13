Politico: Киев возмущен отказом ФРГ поставить ракеты Taurus

Берлин не соглашается отправить это вооружение на Украину

Колебания канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок дальнобойных ракет Taurus вызывают возмущение в Киеве. Об этом в пятницу, 13 октября, пишет Politico.

Как указывает издание, Германия отказывается поставлять это вооружение украинской армии из-за особенностей его взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту.

Шольц отмечал, что если Украина применит немецкую ракету для разрушения моста, это станет эскалацией военных действий, тогда как обязанность канцлера – сделать так, чтобы Германия не стала участницей конфликта, пишет Politico.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военные готовы к появлению у военнослужащих ВСУ западных ракет дальнего действия. По словам парламентария, на данный момент у ВС России есть все необходимые вооружения для нанесения упреждающих ударов по военным складам украинской армии.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что Запад сам виноват в наглом поведении украинских властей: "Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон".

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