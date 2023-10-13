"Победить или умереть": ХАМАС призвал жителей Газы игнорировать призыв Израиля об эвакуации

ЦАХАЛ пытается разрушить "внутренний фронт" палестинского движения

Созданное палестинским движением ХАМАС правительство призвало жителей сектора Газа игнорировать требования Израиля об обязательной эвакуации на юг анклава, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на заявление главы бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

По его словам, подобные призывы свидетельствуют о стремлении Израиля посеять панику среди мирных граждан и разрушить "внутренний фронт" организации.

"У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах. Мы не собираемся уходить", - заявил Наим, чьи слова приводит РБК.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов.

12 октября Израиль дал принципиальное согласие на создание коридоров для эвакуации. По ним из сектора Газа в Египет смогут выйти американцы и граждане других иностранных государств.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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