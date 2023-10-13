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В Госдуму внесен законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

14:24
  • пятница
  • 13 октября 2023

США отказались его ратифицировать

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Госдуму. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказал глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что график рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября.

Инициаторы законопроекта предложат провести первое чтение во вторник, 17 октября, цитирует Слуцкого ТАСС.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ Вашингтона от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Москву предпринять решительные шаги для восстановления глобального паритета. Он отметил, что американские политики на протяжении 25 лет "нагло лгали" всему мировому сообществу о скорой ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что это еще не означает, что Россия вновь начнет проводить ядерные испытания.

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