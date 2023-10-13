ЦБ предупредил о рисках валютных ограничений

Такие меры и в нормальных условиях обременительны для бизнеса

Банк России по-прежнему считает, что расширение валютных ограничений, хотя краткосрочно и позволяет снизить курсовую волатильность, несет дополнительные риски. Такое заявление сделал в пятницу, 13 октября, заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Он признал, что "какие-то из мер, связанных с ограничением движения капитала, способны в какой-то мере сгладить краткосрочную волатильность обменного курса".

Однако Заботкин напомнил, что пресловутые меры способны усложнить ведение внешнеэкономической деятельности, поскольку они "и в нормальных условиях обременительны для бизнеса, а сейчас потенциально могут создавать дополнительные риски: бесперебойности импортных поставок, скорости проведения расчетов", сообщает "Интерфакс".

Вечером 11 октября был опубликован указ российского лидера о введении обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров, а уже утром 12 октября рубль стал укрепляться по отношению к иностранным валютам. На открытии торгов на Московской бирже курс доллара США составил 96,59 рубля (на 3,61 рубля ниже уровня предыдущего закрытия). Евро стоил 103 рубля, подешевев на 3,49 рубля.

При этом глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что для стабилизации курса национальной валюты вполне достаточно тех мер, которые уже были предприняты Банком России. По его словам, в ближайшее время регулятор начнет постепенное снижение процентной ставки.

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