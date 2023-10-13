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Азаров: Зеленский пытается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле

14:46
  • пятница
  • 13 октября 2023

Киев продолжит требовать вооружения

На фоне нового витка напряженности между Израилем и Палестиной украинский лидер Владимир Зеленский пытается не потерять поддержку Запада. Об этом на своей странице в Twitter написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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"Зеленский пытается использовать ситуацию в Израиле, чтобы удержать поддержку Западом украинского кризиса", - написал Азаров, чьи слова приводит РИА Новости.

Владимир Зеленский планирует "прицепиться" к палестино-израильскому конфликту, чтобы получить от западных партнеров хоть что-то для ВСУ, подчеркнул политик.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что затянувшиеся поставки вооружений Запада привели к отставанию ВСУ от намеченного плана. Именно промедление США и ЕС привело к провалу украинского контрнаступления, констатировал советник.  

12 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что очередной транш финансовой и военной помощи Киеву истощил ресурсы администрации действующего президента США Джо Байдена.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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