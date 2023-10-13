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Матвиенко назвала условие, при котором Россия обеспечит мир дешевой энергией

15:00
  • пятница
  • 13 октября 2023

Политик выступила на парламентском саммите G20 в Индии

Россия может обеспечивать мир дешевой энергией, если не будет происходить политизации этого процесса. Такое заявление сделала в пятницу, 13 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик подчеркнула, что это возможно, "если не будут строиться искусственные барьеры на пути к потребителю", а другие государства не станут пытаться использовать энергетику в качестве геополитического оружия.

Матвиенко напомнила, что для России главные принципы глобального энергетического диалога — справедливость, недискриминация и равноправное сотрудничество, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин предупредил, что для Европы новые энергетические потрясения станут очередным ударом, ведь она уже, отказавшись от российского газа, закупает ресурсы по завышенным ценам. Президент напомнил в связи с этим поговорку "Не копай чужому яму, сам в нее попадешь".

Глава государства также подчеркивал, что в приоритете должны быть поставки топлива именно российским потребителям, а правительство должно предпринимать превентивные действия для недопущения кризиса на внутреннем топливном рынке.

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
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