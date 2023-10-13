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Пентагон пообещал Израилю дополнительные средства обороны

15:18
  • пятница
  • 13 октября 2023

США заверили Тель-Авив во всемерной поддержке

Американские власти готовы направить Израилю дополнительные средства для обороны, если потребуется. Такое заявление сделал в пятницу, 13 октября, министр обороны США Ллойд Остин.

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Политик, прибывший с рабочим визитом в Израиль, заявил, что Пентагон полностью готов развернуть дополнительные силы вблизи Израиля, сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц виновны в обострении палестино-израильского конфликта.

Политолог-международник Елена Супонина заявила, что палестино-израильский конфликт вряд ли разрешится и в ближайшие годы, причем глава правительства Израиля Биньямину Нетаньяху сейчас выгодно, как ни странно, идти в сторону эскалации.

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