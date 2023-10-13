В ЦАХАЛ оценили сроки эвакуации жителей из сектора Газа на юг анклава

Главная цель - уничтожение террористов ХАМАС

Эвакуация палестинцев из северных территорий сектора Газа на юг анклава займет минимум несколько дней. Об этом в интервью изданию The Times of Israel заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Агари.

"Мы понимаем, что эвакуация займет несколько дней", - приводит РБК ответ Агари на вопрос журналиста о сроках подобной операции.

Он также добавил, что военнослужащие Армии обороны Израиля не будут причинять вред мирным жителям анклава. По его словам, главная цель ЦАХАЛ – противодействие террористическим атакам ХАМАС.

"Мы не можем жить с властью ХАМАС вблизи нашей границы", - заключил военный.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль планирует эвакуировать 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов. При этом глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим призвал жителей Газы игнорировать требования Израиля об обязательной эвакуации на юг анклава.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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