Возросло число погибших в Израиле россиян

Посольство России в Тель-Авиве продолжает проверку данных

Число граждан России, погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта, продолжает расти. Информация поступает в консульский отдел российского посольства в Тель-Авиве.

Как сообщили в пресс-службе российской дипмиссии, по состоянию на 14.00 13 октября пропавшими без вести числятся 12 россиян. Данные поступают от израильской стороны. Консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку, передает РИА Новости.

Ранее ситуацию с находящимися в Израиле гражданами России прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, четкой информации о количестве погибших и взятых в плен россиян по-прежнему нет. Российским гражданам рекомендуют выезжать из страны регулярными рейсами российских авиакомпаний.

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