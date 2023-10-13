Люди растеряны: что происходит в зоне палестино-израильского конфликта

В Израиле не смолкают сирены

Число россиян, пропавших без вести в зоне палестино-израильского конфликта, возросло до 13 - обновленные данные опубликовал наш МИД. Также наши дипломаты выясняют, есть ли граждане России среди заложников, которых удерживает ХАМАС. Исламисты сегодня объявили о гибели 13 пленников из-за ответных бомбардировок ЦАХАЛ в секторе Газа. В самом Израиле не смолкают сирены. Утром Ашкелон снова подвергся обстрелу. По заявлениям ХАМАС, по городу выпущено более 150 ракет.

Седьмой день в небе над Израилем работает система "Железный купол". На кадрах – Ашкелон, боевое крыло ХАМАС заявило, что в сторону города сегодня полетело 150 ракет. Хотя израильтяне пошагово изучают, что делать, когда звучат сирены и взрывы, люди растеряны. Никто не знает, по какому городу придётся новый удар.

Ракетный удар был нанесён по городу Бэер-Шева на юге Израиля, сегодня же обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и город Цфат - там расположена штаб-квартира израильского Северного региона. Полсотни ракет выпустили по городу Сдерот. Эти атаки, как заявили в ХАМАС, организованы в ответ на призывы ЦАХАЛ об эвакуации жителей Газы.

"Чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения по мере развития этой войны, армия обороны Израиля призывает к эвакуации всех гражданских лиц из города Газа, из их домов в район к югу от Вади Аса, реки Газа", - заявил Джонатан Серкус, подполковник Армии обороны Израиля.

Впрочем, не только в ХАМАС возмущены ультиматумом Израиля. В организации "Врачи без границ" и в ООН требование об эвакуации на юг Газы называют бесчеловечным. В первую очередь, говорят работающие сейчас в секторе медики, это жестоко по отношению к раненым и их близким, которых просто невозможно сейчас никуда перевезти.

Но и находиться в Газе всё тяжелее. Две с половиной тысячи домов разрушено до основания, ещё 23 тысячи больше непригодны для проживания. Это данные ООН. У людей заканчиваются вода и еда, нет медикаментов. Гумпомощь в анклав доставить пока не получается: единственный КПП в городе Рафах, через который её можно было бы завезти, постоянно обстреливается Израилем. В больницах Газы критическая ситуация: нет лекарств, не хватает коек, на улицах повсюду – тела погибших.

Напоминая, в ответ на какой шаг Израиль даёт столь жёсткий ответ, израильские военные, как и обещали, начали публиковать фото и видео, на которых – страшные события 7 октября. На кадрах – освобождение заложников в Суфе, это военный аванпост ЦАХАЛа, где бойцы ХАМАСа забаррикадировались в бункере с десятками заложников.

Подразделениям Армии освобождения Израиля удалось спасти 250 человек. В общине Нир-Оз в тот же день освободили 150 мирных жителей. Немного оправившись от случившегося, свои истории начинают рассказывать свидетели субботней резки и родственники заложников.

13 заложников погибли в пятницу, если верить заявлению ХАМАС, во время бомбардировки Газы Израилем. Общее количество жертв с обеих сторон уже приблизилось к трём тысячам. Пострадавших - свыше 11 тысяч человек. На фоне непростой обстановки всё громче звучат предположения об открытии второго фронта. ЦАХАЛ объявила город Метулу на израильско-ливанской границе закрытой военной зоной. Армия обороны Израиля разворачивает блокпосты, ожидая возможного нападения со стороны "Хезболлы".

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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