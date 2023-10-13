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Politika: провал контрнаступления превратил ВСУ в "армию зомби"

15:43
  • пятница
  • 13 октября 2023

Это может стать началом конца для Украины

Отчаявшаяся из-за провала контрнаступления Украина, которой не хватает мужчин на фронте, решила создать "армию зомби". Об этом говорится в материале Клейтона Морриса для издания Politika.

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Как отмечает Моррис, из-за нехватки бойцов украинские власти "прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины".

В итоге киевский режим вынужден полагаться на армию, в которой одна часть солдат не отдает себе отчет в действиях, а второй уже нечего терять после многочисленных совершенных преступлений, заявил журналист.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в провале контрнаступления ВСУ виноват Запад: якобы именно затянувшиеся поставки вооружений привели к отставанию ВСУ от намеченного плана.

При этом российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Запад сам виноват в наглом поведении украинских властей: "Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон".

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