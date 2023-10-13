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ВКС России сбили украинский Су-25 над Запорожьем

15:46
  • пятница
  • 13 октября 2023

В боях на этом направлении за неделю уничтожено около 400 боевиков ВСУ

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25  над Преображенкой в Запорожской области. Активными действиями подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовиков ВСУ в районе Вербового и Работино, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, потери противника на Запорожском направлении составили более 385-ти военнослужащих. Также уничтожено три танка, девять боевых бронемашин и 14 артиллерийских орудий.

На Херсонском направлении ВС России в течение недели пресекали попытки захвата десантом ВСУ плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате противник потерял около 325 военнослужащих. Уничтожены три склада с боеприпасами и две диверсионно-разведывательные группы.

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