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Медведев упрекнул Запад в стыдливом молчании из-за эвакуации жителей Газы

15:56
  • пятница
  • 13 октября 2023

Политик указал, что это затрагивает свыше миллиона человек

Западные партнеры Израиля стыдливо молчат на фоне призывов Тель-Авива к жителям Газы эвакуироваться на юг анклава. Такое заявление сделал в пятницу, 13 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Политик поинтересовался в своем Telegram-канале, "какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов".

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предупредил, что перемещение 1,1 млн человек невозможно без разрушительных гуманитарных последствий — это грозит катастрофой.

При этом созданное палестинским движением ХАМАС правительство призвало жителей сектора Газа игнорировать требования Израиля об обязательной эвакуации на юг анклава, заявив, что это попытки посеять панику среди мирных граждан и разрушить "внутренний фронт" организации.

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