Чем обернется для человечества конфликт на Ближнем Востоке

Конфликт может перерасти в войну Ирана и его союзников с западом

Субботнее вторжение разрушило ореол непобедимости Израиля и заставило израильтян задаться вопросом, как их хвалёная служба безопасности могла допустить такое. Это цитата из статьи в WSJ. Впрочем, этим же вопросом задается сейчас весь мир. Как и другим - не менее, а, возможно, и более важным - чем обернётся для человечества конфликт на Ближнем Востоке. Многие эксперты сходятся в том, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с западом. А там и до ядерной войны рукой подать. А есть ещё один, не менее интересный вопрос - зачем ХАМАС все это устроил? Ведь последствия были очевидны.

Спустя сутки после нападения на Израиль западная пресса выходит с хлесткими заголовками, называя этот день еврейским "Перл-Харбором" или же 11 сентября для еврейского государства. Причем, схожесть с последним событием действительно есть. Особенно в плане действий спецслужб. И американская разведка в 2001-м, и "Моссад" сейчас попросту проспали нападение террористов, что, конечно, в обоих случаях вызывает массу вопросов.

До этого нападения израильские спецслужбы считались лучшими в мире. Как, впрочем, и армия, техника, а также система ПВО. Однако эти мифы в одночасье были развеяны террористами, которые смогли без труда вторгнуться на территорию еврейского государства. Между прочим, самого защищенного в мире. Сотни камер на границе. Различные датчики движения. Искусственный интеллект, который управляет системой безопасности. На деле все это оказалось бесполезно. На современные средства получения разведданных, по всей видимости, опирался и "Моссад". Однако в ХАМАС, похоже, об этом прекрасно знали, готовя террористическую атаку на Израиль в условиях полного цифрового молчания.

"Они готовились, прекрасно понимая, как их намерения, как их подготовка может быть вскрыта современными технологиями путем анализа электронной почты, коммуникаций, еще каких-то вещей. Анализ расположения сотовых телефонов. Потому что это возможно. Израиль, находясь рядом, может контролировать, скорее всего, очень большой объем информации. Цифровой информации. Ну а соответственно, если вся информация не существует в цифровом виде? То тот, кто контролирует "цифру", ничего не увидит", - отметил Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель портала "Милитарираша.ру".

Все последние десятилетия технологическое и военное превосходство действительно обеспечивало Израилю преимущество в этом конфликте, который является самым длительным на земле. Его корни уходят минимум на сто лет назад. После Первой мировой войны эти территории оказались под протекторат Великобритании. Именно в это время здесь массово и начали появляться еврейские переселенцы из Европы, среди которых было очень популярно движение, получившее название "сионизм". Своей главной целью они провозглашали создание государства Израиль. А для этого необходима была земля. В этом есть суть конфликта с местным арабским населением. Потому что евреи не стеснялись, используя любые методы, включая террористические.

После Второй мировой войны события по меркам истории начинают разворачиваться стремительно. В 1947-м году Генассамблея ООН утверждает резолюцию по созданию на территории Палестины двух государств: израильского и арабского. А Иерусалим становился городом под международным контролем. Этот вариант устраивал евреев. А арабы, разумеется, были против, учитывая территориальные потери, которые они должны официально признать. Это и было причиной первой арабо-израильской войны, в результате которой Израиль заберет себе даже больше земли, чем ему полагалось изначально.

Затем будет еще несколько конфликтов с участием Египта, Иордании, Ливана и Сирии, которые выступят на стороне Палестины. Однако из них еврейское государство, опять же, выйдет победителем, снова расширив свои границы. Палестина же все эти годы будет лишь терять земли и в итоге окажется разделена на две части. Ту, что располагается на западном берегу реки Иордан. Ею управляет движение "Фатх" во главе с Махмудом Аббасом. И сектор Газа - анклав на берегу Средиземного моря, подконтрольный движению ХАМАС.

"ХАМАС - это радикальное движение. Их, в принципе, можно назвать религиозными фундаменталистами. Они хотят построения религиозного государства. И они не признают ни в каком виде Израиль. То есть они считают, что Израиль должен быть уничтожен. С другой стороны, на части берега реки Иордан, там существует палестинская национальная администрация. На этой территории смешанно живут как арабы, так и евреи. Там есть несколько секторов. Что-то контролируется Израилем. Что-то палестинской администрацией. В целом на западном берегу сохраняется более-менее спокойствие", - пояснил Александр Каргин, востоковед, эксперт по Ближнему Востоку.

То есть и в самом палестинском обществе существует, по сути, раскол. С одной стороны, партия "Фатх", которая в целом уживается рядом с еврейским государством и с ним сотрудничает. С другой стороны - террористы ХАМАС. Они желают уничтожить Израиль, власти которого, как уверены многие, были причастны к созданию данного движения в противовес "Фатху". Теперь же этот проект превратился в большую проблему, которую Тель-Авив неоднократно пытался решить. В том числе вводя в Сектор Газа войска. Вот и сегодня Израиль собирается пойти тем же путем, уже заручившись поддержкой США.

"Я заявляю: сколько будет существовать Америка - мы всегда будем на стороне Израиля", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава американского госдепа крайне мягок в своих высказываниях. Чего, конечно, не скажешь у других американских политиках, которые призывают растоптать ХАМАС, не взирая на сопутствующие людские потери среди мирного населения. Именно в таком духе сделала заявление бывший постпред США в ООН, а сейчас возможный кандидат в президенты Никки Хейли. Впрочем, даже ей не удалось переплюнуть сенатора Линдси Грэма, который призвал сравнять с землей чуть ли не половину Ближнего Востока.

Вашингтон продолжает подливать масла в огонь. Причем, не только риторически, но и на практике. К берегам Израиля уже прибыл американский авианосец. И США обещают прислать второй. Все это, говорят американцы, на случай, если кто-то еще попытается вмешаться в данный конфликт. А такая вероятность, рассуждает немецкое издание "Бильд", действительно существует:

"В то время как Израиль ведёт борьбу с ХАМАС на западе страны, а с севера обороняется от ливанских ракет, существует опасность, что этот конфликт может расшириться и превратиться в "войну на пять фронтов". Потенциальная угроза для Израиля исходит от Ирана, который уже много лет финансирует террористические организации ХАМАС и "Хезболла".

Кстати, иранский след многие искали и в том нападении, что ХАМАС осуществил против Израиля. Многие западные политики и эксперты утверждали, что без помощи Тегерана провести эту атаку палестинские террористы бы не смогли. К тому же, у Ирана были мотивы. Месть за убитых ученых и высокопоставленных офицеров, которых ликвидировали израильские спецслужбы. Впрочем, доказательств причастности персидского государства все же нет. Это подтвердил и сам Израиль, которому, конечно, начинать войну с Ираном, утверждают эксперты, сейчас явно не с руки.

"В данный момент Израиль не заинтересован в появлении еще одного игрока на военной карте и еще одной линии фронта", - отметил Дмитрий Корнев.

Впрочем, исключать вовлечения новых участников все же не стоит. Однако ни Израилю, ни странам Ближнего Востока этого бы не хотелось, учитывая, что в последние годы в регионе был взят курс на нормализацию отношений. Процесс возвращения в Лигу арабских государств начала Сирия. О сотрудничестве договорились Иран и Саудовская Аравия. Активный переговорный процесс шел между Эр-Риядом и Тель-Авивом, несмотря, кстати, на палестинский вопрос, который отошёл на второй или даже третий план. Теперь же он снова в мировой повестке. И снова вместо политических шагов, давно уже утвержденных, решать эту проблему хотят военным путем.

В итоге, проблема, которая не решалась десятилетиями, то и дело прорывается в виде кровавых террористических атак или обстрелов. И ковровых бомбардировок, которые следуют в ответ. Причем, крови уже пролито столько, что с обеих сторон люди считают себя правыми и отнюдь не боятся идти до конца, не понимая, что военного решения у данного конфликта нет. Потому как даже если Израиль сотрет сектор Газа в порошок, он лишь настроит против себя остальной арабский мир. И в итоге конфликт снова охватит весь Ближний Восток, где лишь совсем недавно стало относительно спокойно.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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