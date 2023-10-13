Украинцы не хотят воевать

Сотни тысяч украинских граждан пытаются уклониться от мобилизации в ВСУ. Об этом в ходе интервью изданию "Страна.ua" заявила заместитель главы Минобороны Украины Наталия Калмыкова.

"Очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации", - заявила Калмыкова, чьи слова приводит РИА Новости.

Она также добавила, что власти Украины уже в ближайшее время начнут вносить правки в нормативно-правовые акты для предотвращения массовых случаев уклонения от службы в ВСУ.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что перспектива стать "пушечным мясом" заставляет украинских граждан бежать из страны в развитые страны Европы.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что политика действующего президента Украины Владимира Зеленского является "главной угрозой" для жизни и безопасности простых украинцев.

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