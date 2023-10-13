ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны Украины заявили о сотнях тысяч уклонистов от мобилизации

16:04
  • пятница
  • 13 октября 2023

Украинцы не хотят воевать

Сотни тысяч украинских граждан пытаются уклониться от мобилизации в ВСУ. Об этом в ходе интервью изданию "Страна.ua" заявила заместитель главы Минобороны Украины Наталия Калмыкова.

Небензя: мобилизацию на Украине давно называют "могилизацией"
"У них нет выбора": Маск назвал истинную причину оттока населения из Украины

"Очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации", - заявила Калмыкова, чьи слова приводит РИА Новости.

Она также добавила, что власти Украины уже в ближайшее время начнут вносить правки в нормативно-правовые акты для предотвращения массовых случаев уклонения от службы в ВСУ.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что перспектива стать "пушечным мясом" заставляет украинских граждан бежать из страны в развитые страны Европы.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что политика действующего президента Украины Владимира Зеленского является "главной угрозой" для жизни и безопасности простых украинцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.