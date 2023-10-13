Как идет наступление российской армии на Авдеевку

Наши штурмовые группы перешли к активным действиям

Из зоны СВО на неделе приходят отличные новости. От обороны наши войска переходят к наступлению, в том числе на самых сложных участках фронта. Включая те, что постоянно используются для ракетного и артиллерийского террора против мирных жителей Донецка. При этом, что примечательно, растут потери у американских наемников, воюющих на Украине. И что еще более интересно - Пентагон открыл для них двери военных госпиталей.

Плотный огонь авиации и артиллерии обрушился на Авдеевку. Всю неделю наносятся удары по пунктам временной дислокации противника, уничтожаются скопления живой силы и техники. Под прикрытием вертолетов наши штурмовые группы перешли к активным действиям.

Украинские подразделения ушли глубоко под землю и прячутся в многочисленных укрытиях, либо спешно покидают зону боевых действий. Точным ударом уничтожен вокзал в Очеретино. Важный пункт снабжения через который ВСУ перебрасывали резервы в Авдеевку. Горит коксохимический комбинат – нацисты превратили завод в цитадель с подземными ангарами, где прятали артиллерию и боеприпасы. Но сейчас в городе, кажется, прятаться уже негде.

Авдеевка – не просто ключевой укрепрайон ВСУ в Донбассе, настоящая крепость – или осиное гнездо, как называют его местные жители за плотность украинских войск. Этот населенный пункт под Донецком в прямом смысле слова заливали бетоном с 2014 года. Высоты позволяют контролировать большую территорию и постоянно обстреливать столицу региона. Правда, сейчас, судя по заявлениям украинского военного руководства города, не до обстрелов – голову нельзя поднять.

Активизировался весь фронт. На купянском и краснолиманском направлениях только в четверг наши войска отразили в общей сумме 10 контратак противника. На запорожском участке враг продолжает бросать в бой новые подразделения, но тоже безрезультатно. Выброшенные в поле новобранцы быстро становятся мишенью для нашей артиллерии. Даже обученные натовскими специалистами бойцы предпочитают сдаться в плен.

Украине хватает проблем и в тылу, где, по словам командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, успешно действуют российские разведчики.

На неделе появились сообщения, что якобы главком ВСУ Варелий Залужный сообщил Зеленскому об истощении наступательного потенциала армии и попросил перейти к активной обороне. Но, судя по происходящему на фронте, ответ был отрицательный. К тому же, по словам начальника Главного управления разведки, о провале не может быть и речи - все идет по плану.

Выводы появились в западных изданиях. Американский журнал Newsweek рассказал о проблемах в одном из лучших украинских соединений, которому отводилась ключевая роль в наступлении на Запорожском направлении. В 47 бригаде возник конфликт из-за огромных потерь и самоубийственных приказов, например, отправлять на штурм в качестве пехоты снайперов, минометчиков и артиллеристов. Подразделение брало Работино, но, как выяснили в агентстве France Press, так и не взяли.

"О взятии небольшого села в Запорожской области было объявлено в августе как о стратегической победе в контрнаступлении. Тем не менее, восемь украинских солдат, участвовавших в боевых действиях, сообщили агентству AFP, что их войска лишь медленно продвигались вперед с большими потерями против российской армии, окопавшейся за сильно укрепленными позициями. Выступая в районе, обычно закрытом для СМИ, они жаловались на нехватку рабочей силы, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - пишут СМИ.

Зеленский еще пытается держать хорошую мину при плохой игре. Очередную надежду возлагает на поставки западной авиации. Голландия согласились предоставить учебные самолеты. Центр подготовки откроется в Румынии.

Подготовка, правда, по разным оценкам, длится год. А Пентагон еще в августе заявлял, что на Украине пока нет инфраструктуры для F-16. К тому же, передача западной техники - не гарантия успеха, в этом убедились бронетанковые войска, так и не сумевшие за лето преодолеть российские минные поля. И это не говоря уже про барражирующие боеприпасы, которые стали настоящим кошмаром колесной техники, а теперь и авиации.

Российская промышленность сейчас производит не только новое вооружение. Большое внимание уделяется авиации. Особенно военно-транспортной. С учетом специальной военной операции количество перевозок выросло в разы. Парк модернизируют и расширяют. Министру обороны в Ульяновске показали последнее поколение Ил-76.

Отдельная тема – тяжелый транспортник "Руслан". В советские годы компоненты для Ан-124 производили сотни предприятий. После распада СССР производство практически остановилось. Главная проблема была с двигателем, который производил запорожский завод "Мотор Сич". Украина отказалась от поставок в Россию. Но отечественные специалисты решили вопрос.

"К 25 году их количество мы должны удвоить. Удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, и у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Возрождаются и мощности азовских портов. В ДНР и Запорожской области приступили к модернизации морской инфраструктуры. Программа рассчитана на два года. Грузооборот морских гаваней в Бердянске и Мариуполе должен превысить 3 миллиона тонн в год. Цифры сопоставимые с Ейском и Таганрогом. Но это только начало. После запуска металлургических комбинатов объемы будут только расти. А значит увеличатся и возможности новых регионов.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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