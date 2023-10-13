Раскол и хаос: какое политическое будущее ждет Польшу

Правящая партия "Право и справедливость" хочет сохранить традиционную консервативную Польшу

Сюрприз может ждать киевский режим 15 октября. В этот день Польша - главная тыловая база этого режима - выбирает свой парламент. И это не просто выборы, это война. Пока, правда, политическая, но уже точно без правил. Как минимум правил элементарного приличия. Нет такой гадости и подлости, в которой главные противники - кандидаты от правящей партии "Право и Справедливость" и оппозиционной Гражданской платформы - еще не обвинили бы друг друга, включая даже публичные заявления о государственной измене и работе за деньги на злейших врагов страны. Что будет дальше, загадывать сложно.

В настоящей схватке не на жизнь, а на смерть в Польше сошлись правящая партия "Право и справедливость", сокращённо "ПиС", во главе с действующим премьер-министром Матеушем Моравецким. И оппозиционная "Гражданская платформа" с её лидером Дональдом Туском. Для этой польской предвыборной кампании как никогда уместна поговорка про жабу и гадюку.

"Пан Моравецкий продал нефтеперерабатывающий завод в Гданьске саудитам, и те заплатили в два раза меньше, чем НПЗ стоил реально. А это был самый современный завод в регионе. Это была жемчужина. А польский лес? Он едет к китайцам!" – заявил Дональд Туск.

"У меня вопрос к Туску! Где горшок с золотом и серебром, который он получил от Путина еще в 2010 году? Правительство Туска за гроши продавало предприятия. Где деньги, на что они пошли? Мы вернули многие предприятия! Не позволим Дональду Туску снова повесить на Польшу табличку "на продажу", - говорит Моравецкий.

Очень яркий пример нынешней предвыборной кампании. Глава "ПиС" Ярослав Качиньский пришёл к памятнику жертвам смоленской авиакатастрофе, в которой погиб его брат - тогдашний президент Польши Лех Качиньский. Возле мемориала стоял венок, на котором было написано: "Памяти 95 жертв Леха Качиньского, который, игнорируя все процедуры, приказал пилотам садиться в Смоленске в крайне сложных условиях. Покойтесь с миром". Одни не гнушаются чёрных политтехнологий. Другие - не слишком сдержанно ведут себя на публике. "Псих" - обозвали Качиньского оппоненты. Тот буквально разломал венок и, если бы не возраст, то точно бы ещё и подрался.

Предвыборные программы обеих партий здесь уже как бы второстепенны. Они как суслик. Про них не говорят, но они есть. И разительно отличаются друг от друга. Две противоположности.

"Правящая партия "Право и справедливость" - она хочет сохранить традиционную консервативную Польшу. В значительной степени независимую от Евросоюза. Опирающуюся главным образом на НАТО и на союз с Соединёнными Штатами. Гражданская коалиция во главе с бывшим премьер-министром Туском выступает за встраивание Польши в систему Евросоюза. В случае победы Туска Польша тут же отзовёт все свои требования о репарациях и все свои претензии к Германии", - рассуждает политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

Вот именно поэтому Дональда Туска называют немецким агентом. А его программу - демагогической чушью. Туск резко высказался относительно принятого правящей партией решения о верховенстве национального законодательства над нормами Евросоюза.

Что касается Качиньского с соратниками, то европейская пресса называет нынешнюю Польшу диктатурой-лайт. Высшие суды находятся под твёрдым политическим контролем. Большая часть католической церкви функционирует как прислужники "ПиС". Полиция не против побить протестующих от оппозиции. Прокуратура превратилась в политическую игрушку, прекращая расследования в отношении лиц с хорошими связями и яростно преследуя оппонентов режима. В общем, как пишут СМИ, язык нынешней предвыборной кампании является апокалиптическим.

По данным "ПиС", лидер оппозиции Дональд Туск — нелояльный поляк, который работает от имени Германии и России, чтобы превратить страну в марионеточное государство, впустив сотни тысяч мигрантов. Да и ещё он хочет повысить пенсионный возраст. Ярослав Качиньский, глава "ПиС" и настоящий правитель Польши, заявил своим сторонникам: "Дональду Туску пришлось согласиться на подчинение Польши Германии и, следовательно, России". "Останови Туска. Только "ПиС" может обеспечить безопасность Польши", — трубит предвыборная реклама.

Для самой же "Гражданской платформы" Туска еще один четырехлетний срок под руководством "Права и справедливости" означает реальную опасность для будущего Польши как демократической страны, а также подрыв прав женщин и сексуальных меньшинств. "Право и справедливость — это яд", — заявил Туск на предвыборном митинге.

Сейчас при "ПиС" Варшава возглавила кампанию по блокированию экспорта украинского зерна, опасаясь, что это снизит цены для польских производителей и нанесет ущерб фермерам — нынешнему ключевому избирателю правящего блока. Когда Владимир Зеленский осмелился критиковать Польшу в ООН, разъяренный президент Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который представляет опасность для своих спасателей. А Матеуш Моравецкий и вовсе заявил, что Польша прекратит отправлять оружие на Украину, пока не восстановит свои собственные запасы. Туск обещает перезагрузку, утверждая, что хорошие польско-украинские отношения не должны зависеть от халатности и хаоса, созданного польским правительством.

На фоне всего этого регистрация избирателей на заграничных участках уже побила исторический рекорд. Бывший был 314 тысяч человек. Нынешнее число уже перевалило отметку в полмиллиона. Это говорит о том, что предстоящие выборы обещают стать и рекордными по явке избирателей. В прошлый раз "ПиС" удалось победить во многом за счет привлечения ранее не голосовавших граждан из сельских районов. В этот раз польские власти наверняка попытаются повторить этот трюк. Муниципалитетам с населением до 20 тысяч человек уже пообещали солидные денежные выплаты, если избиратели придут на участки.

"Польша расколота в значительной степени. Глубинка и более бедные восточные районы - они такой оплот традиционных ценностей, и они хотели бы, чтобы Польша сохранила значительную часть суверенитета. А городская Польша и западные районы, которые более зажиточные и ближе к Германии, они скорее выступают, чтобы встроить Польшу в систему Евросоюза", - отметил Вадим Трухачёв.

Аналитики прогнозируют: если правящая откровенно националистическая партия "Право и справедливость" удержится у власти на третий срок, то она мало что сможет ещё сделать, не выйдя из Европейского союза. Если победит оппозиционная "Гражданская платформа", то она будет настолько окружена судами и учреждениями, которые контролирует "ПиС", а также враждебным президентом, что тоже не сможет реализовать себя на политической арене.

И если сейчас политические оппоненты не могут кушать, видя друг друга, то после выборов и вовсе могут передраться. Сама Польша здесь - как та корова в бомболюке. Дёрнешь за левую или правую ногу - итог один: падение. Самый вероятный исход выборов в воскресенье, по мнению большинства аналитиков, тупиковая ситуация, ведущая к хаосу.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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