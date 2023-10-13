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Путин рассказал об утечке западного оружия с Украины на Ближний Восток

17:56
  • пятница
  • 13 октября 2023

Уровень коррупции на Украине очень высокий

Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании - об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ в Бишкеке.

Как подчеркнул российский лидер, в первую очередь необходимо подумать о тех людях, которые вообще не виноваты в сегодняшней эскалации.

"Израиль столкнулся с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну что там говорить. Надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже жестокими методами. Конечно, мы понимаем логику событий, но несмотря на все ожесточение с обеих сторон, я полагаю, что надо думать о гражданском населении", - отметил Путин.

Владимира Путина также попросили прокомментировать заявление одного из американских конгрессменов о том, что Украина поставляла американское оружие палестинскому движению ХАМАС.

"Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции высокий, черный рынок складывается таким способом - есть желающие купить и есть желающие продать", - пояснил Путин.

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