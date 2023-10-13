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Путин объяснил важность единой системы ПВО для стран СНГ

17:12
  • пятница
  • 13 октября 2023

Учитывается опыт СВО

Все страны СНГ согласились с необходимостью развивать единую систему противовоздушной обороны. Власти государств Содружества понимают важность такого шага, заявил президент России Владимир Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех стран СНГ. В участники не просто согласились, но выразили желание развивать эту компоненту и двигаться вперед в этом вопросе, сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Президент подчеркнул, что вопрос не просто в подписании документа, а в практических шагах, создании этой системы на деле. При этом будет учитываться опыт, приобретенный за время проведения специальной военной операции, приводит слова Путина ТАСС.

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