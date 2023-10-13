Путин посоветовал журналистам не читать американских газет

Они искажают действительность

Американские СМИ читать не следует, они зачастую искажают действительность. Да и в целом ничему хорошему не научат, считает президент России Владимир Путин.

Российский лидер посоветовал журналистам прислушаться к бывшему президенту США (имея ввиду Дональда Трампа). Он дает верную характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации, заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Глава российского государства прокомментировал недавние публикации американских СМИ о том, что российская авиабаза в киргизском городе Кант якобы опустела. Путин напомнил, что эта база - фактор сдерживания для различных экстремистов. Президент России напомнил, что подразделение было создано по просьбе киргизской стороны, когда в республику прорвалась группа боевиков из Афганистана, передает РИА Новости.

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