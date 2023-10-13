ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посоветовал журналистам не читать американских газет

17:34
  • пятница
  • 13 октября 2023

Они искажают действительность

Американские СМИ читать не следует, они зачастую искажают действительность. Да и в целом ничему хорошему не научат, считает президент России Владимир Путин.

Путин объяснил важность единой системы ПВО для стран СНГ
Путин предложил провести в Москве переговоры Баку и Еревана

Российский лидер посоветовал журналистам прислушаться к бывшему президенту США (имея ввиду Дональда Трампа). Он дает верную характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации, заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Глава российского государства прокомментировал недавние публикации американских СМИ о том, что российская авиабаза в киргизском городе Кант якобы опустела. Путин напомнил, что эта база - фактор сдерживания для различных экстремистов. Президент России напомнил, что подразделение было создано по просьбе киргизской стороны, когда в республику прорвалась группа боевиков из Афганистана, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.