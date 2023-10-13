Путин ответил на вопрос о возвращении релокантов

Вопрос в поведении того или иного человека, отметил российский лидер

Владимир Путин в пятницу ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ в Бишкеке. Спросили президента и о релокантах, возвращающихся в Россию. По словам президента, отношение к ним будет зависеть от того, как они вели себя за рубежом по отношению к родине.

"Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех людей, живущих здесь - проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна и человек может выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Здесь нет никаких ограничений, и я не вижу ничего аморального. Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы нашей страны, он должен за это отвечать, где бы он ни находился - здесь или за границей", - отметил Путин.

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