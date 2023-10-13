Начался прием заявок на туристическую премию "Путеводная звезда — 2023"

Подать заявку можно до 24 октября

Стартовал прием заявок на участие в профессиональном конкурсе предприятий туристической и гостиничной индустрии города Москвы "Путеводная звезда", который ежегодно проводится Комитетом по туризму города Москвы.

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в Москве, подав заявку до 18:00 24 октября 2023 года. Для участия в премии необходимо заполнить форму на официальном сайте.

Премия присуждается гастрономическим проектам, гостиницам, экскурсоводам и другим представителям отрасли, которые развивают столичный туризм. В этом году представлено 17 номинаций. Победителей шести из них выберет экспертное жюри, еще одну определят москвичи в проекте "Активный гражданин".

Жители столицы выберут лучшие гастрономические проекты в номинациях "Московский завтрак", "Московская классика", "Модная гастрономия", "Лучшая московская кондитерская" и "Лучший завтрак в отеле". Кроме того, москвичи проголосуют за лучшие СМИ о туризме.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте: https://winners.moscow/.

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