Страны СНГ решили продвигать русский язык

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Содружества

Страны СНГ сохраняют свою языковую идентичность, но при этом будут поощрять практические меры по поддержке и продвижению русского языка. Решение лидеров стран Содружества отражено в их совместном заявлении по итогам саммита в Бишкеке.

В документе подчеркивается значимость русского языка для укрепления общего культурно- гуманитарного пространства Содружества. Страны готовы и впредь проводить совместные мероприятия на русском – в таких сферах, как литература, книгопечатание, театр, кинематограф, эстрадное искусство и спорт.

Лидеры отметили важность поддержки русскоязычных СМИ, издательской деятельности на русском языке в странах СНГ. Выражается готовность поощрять расширение доступа к русскоязычному сегменту интернета, передаче знаний, технологий и наработок, передает ТАСС. Также на заседании Совета глав государств СНГ подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Владимир Путин предложил разместить ее штаб- квартиру в Сочи.

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