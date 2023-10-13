ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страны СНГ решили продвигать русский язык

18:18
  • пятница
  • 13 октября 2023

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Содружества

Страны СНГ сохраняют свою языковую идентичность, но при этом будут поощрять практические меры по поддержке и продвижению русского языка. Решение лидеров стран Содружества отражено в их совместном заявлении по итогам саммита в Бишкеке.

Страны СНГ решили продвигать русский язык как второй язык общения
Без кэшбека и билборда: как "спасти" русский язык от заимствований

В документе подчеркивается значимость русского языка для укрепления общего культурно- гуманитарного пространства Содружества. Страны готовы и впредь проводить совместные мероприятия на русском – в таких сферах, как литература, книгопечатание, театр, кинематограф, эстрадное искусство и спорт.

Лидеры отметили важность поддержки русскоязычных СМИ, издательской деятельности на русском языке в странах СНГ. Выражается готовность поощрять расширение доступа к русскоязычному сегменту интернета, передаче знаний, технологий и наработок, передает ТАСС. Также на заседании Совета глав государств СНГ подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Владимир Путин предложил разместить ее штаб- квартиру в Сочи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Совет глав правительств СНГ
Совет глав правительств СНГ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.