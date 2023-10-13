Завершается регистрация на форум "Сделано в России"

Он стартует 19 октября

Считанные дни остаются до конца регистрации на международный форум "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (Москва).

Лучшие российские предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса; главы международных компаний и те, кто только осваивает новые рынки; иностранные делегации, инвесторы, руководители министерств и ведомств, - соберутся вместе на ключевой площадке для российских экспортеров.

Участие в форуме бесплатное. Главное — успеть зарегистрироваться на официальном сайте: https://forum.exportcenter.ru/reg.

Уже традиционно форум станет местом для бизнес-встреч, дискуссий, мастер-классов и нетворкинга, а также подписания значимых международных соглашений.

В прошлом году площадку посетили 78 иностранных делегаций, заинтересованных в работе с российскими производителями. В этом году состав будет еще представительнее.

Лучшие экспортные продукты представят 186 отечественных компаний в 9 тематических кластерах: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления".

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