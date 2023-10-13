В то же время украинский президент "борется с коррупцией"

Украина стараниями западных кураторов тонет в долгах. Перешедшая на военные рельсы экономика не дает роста, уровень жизни падает, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

На совещании по вопросу поставок западных вооружений Киеву, созванном по инициативе Москвы, Небензя отметил, что режим Зеленского, вопреки фактам, громко заявляет об успехах в борьбе с коррупцией. В то же время первая леди Украины, посещавшая в сентябре Нью-Йорк, за один только вечер потратила 1 миллион долларов в одном из самых дорогих в мире ювелирных магазинов. Эти деньги наверняка утекли на Украину из карманов европейских и американских налогоплательщиков, отметил российский дипломат.

Американские СМИ пишут, что чиновники администрации Байдена серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине. Из-за этого страны Запада могут отказаться от предоставления Киеву помощи. При этом отмечается, что с началом конфликта масштабы этой проблемы старались преуменьшить, передает ТАСС.

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