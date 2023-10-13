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Небензя рассказал в ООН о миллионных тратах супруги Зеленского

18:52
  • пятница
  • 13 октября 2023

В то же время украинский президент "борется с коррупцией"

Украина стараниями западных кураторов тонет в долгах. Перешедшая на военные рельсы экономика не дает роста, уровень жизни падает, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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На совещании по вопросу поставок западных вооружений Киеву, созванном по инициативе Москвы, Небензя отметил, что режим Зеленского, вопреки фактам, громко заявляет об успехах в борьбе с коррупцией.  В то же время  первая леди Украины, посещавшая в сентябре Нью-Йорк, за один только вечер потратила 1 миллион долларов в одном из самых дорогих в мире ювелирных магазинов. Эти деньги наверняка утекли на Украину из карманов европейских и американских налогоплательщиков, отметил российский дипломат.

Американские СМИ пишут, что чиновники администрации Байдена серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине. Из-за этого страны Запада могут отказаться от предоставления Киеву помощи. При этом отмечается, что с началом конфликта масштабы этой проблемы старались преуменьшить, передает ТАСС.

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