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ООН потребовала прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

19:33
  • пятница
  • 13 октября 2023

Это бесчеловечные виды вооружений

Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена сообщениями о передаче Киеву и применении кассетных боеприпасов на Украине. ООН призывает срочно прекратить их использование.

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С заявлением выступил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель высокого представителя организации по разоружению Адэдэжи Эбо. Он призвал немедленно прекратить применение "этих бесчеловечных видов вооружений", которые приводят к суровым гуманитарным последствиям.

Начавшееся 4 июня украинское контрнаступление провалилось спустя три месяца. По данным на начало октября, ВСУ потеряли в попытках штурма более 90 тысяч убитыми и ранеными, не достигнув целей ни на одном из направлений. Только на запорожском направлении украинские войска лишились 18 тысяч единиц техники, включая 557 танков, передает РИА Новости.

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