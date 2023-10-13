Фотограф агентства Reuters погиб под израильским обстрелом

ЦАХАЛ обстреляла населенные пункты на юге Ливана

Армия обороны Израиля ответила огнем из танковых орудий на очередную вооруженную акцию палестинских радикалов. Целью стали окрестности населенных пунктов на юге Ливана. В районе Альма-эш-Шааб под обстрел попала машина с журналистами, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Manar.

Репортеры направились на съемку в пограничный район после того, как пресс-служба ливанской армии сообщила об обстреле наблюдательного пункта ливанских военных на высоте Альма-эш-Шааб. По пути в их машину попал снаряд.

В автомобиле находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. Погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters. Два журналиста получили ранения и доставлены в госпиталь.

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