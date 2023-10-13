ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фотограф агентства Reuters погиб под израильским обстрелом

20:17
  • пятница
  • 13 октября 2023

ЦАХАЛ обстреляла населенные пункты на юге Ливана

Армия обороны Израиля ответила огнем из танковых орудий на очередную вооруженную акцию палестинских радикалов. Целью стали окрестности населенных пунктов на юге Ливана. В районе Альма-эш-Шааб под обстрел попала машина с журналистами, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Manar.

Израиль ударил по Ливану в ответ на миномётный обстрел
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа

Репортеры направились на съемку в пограничный район после того, как пресс-служба ливанской армии сообщила об обстреле наблюдательного пункта ливанских военных на высоте Альма-эш-Шааб.  По пути в их машину попал снаряд.

В автомобиле находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. Погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters. Два журналиста получили ранения и доставлены в госпиталь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия авиаударов Израиля в Газе
Последствия авиаударов Израиля в Газе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.