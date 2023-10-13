Русские пошли в наступление

Российские войска пошли в наступление в районе Авдеевки. Вооруженные силы Украины могут попасть в ловушку, считает экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По данным Джонсона, ВС России в районе Авдеевки уже окружили более двадцати тысяч украинских военных. Российские войска продвигаются довольно быстро, поэтому у ВСУ нет возможности остановить их, заявил аналитик в интервью Youtube-каналу Dialogue works.

Джонсон также отметил, что интерес Запада к Украине сейчас ослаб и поддержка ослабла. Причина в разгоревшемся палестино-израильском конфликте, который отвлек внимание от проблем Киева. Ранее аналитик отметил смену гардероба украинского лидера Владимира Зеленского и пришел к заключению, что тот боится и нервничает.

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