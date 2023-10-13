Посол Израиля сообщил о сожженных заживо жертвах атаки ХАМАС

Установить личности погибших сложно

Установить личности некоторых погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль сложно. По словам израильского посла в России Александра Бен Цви, людей сжигали заживо.

Как сообщает ТАСС, один из центров, где идет опознание тел погибших в результате атаки на Израиль палестинских радикалов, разместился на территории израильской военной базы Шура. По оценкам сотрудников, там находятся останки около 800 жертв нападения. В основном это мирные жители.

Работники подтвердили журналистам, что многие тела, среди которых есть и детские, серьезно изувечены. Это затрудняет идентификацию. Сотрудники центра открыли на некоторое время двери нескольких контейнеров, чтобы представители СМИ смогли убедиться в масштабах трагедии.

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