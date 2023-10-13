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Минюст признал иноагентами журналистов Муджабаева и Романову

21:48
  • пятница
  • 13 октября 2023

В списке также бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев включен в реестр иноагентов. Черный список Минюста России также пополнили журналисты Айдер Муждабаев и Ольга Романова.

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Как сообщается на сайте ведомства, Волобуев открыто выступал в поддержку властей Украины и негативно высказывался в отношении специальной военной операции России. В итоге он вступил в подразделение ВСУ.

Айдер Муждабаев и Ольга Романова, по данным Минюста, также выступали в поддержку киевского режима. Они принимали участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Муджабаев и Романова публиковали недостоверные сведения о действиях и решениях российских органов власти и получали финансовую поддержку из-за рубежа. В обновленный перечень Минюста, кроме названных, включены еще девять граждан.

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