Армия Израиля дала жителям сектора Газа ещё 6 часов для эвакуации

Потом начнётся наземная операция

Армия Израиля сообщила утром 14 октября, что жители сектора Газа смогут беспрепятственно переместиться на юг в течение ещё шести часов. Изначально Израиль потребовал от более одного миллиона палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, переместиться на юг анклава. Это требование отвергли представители ХАМАС.

После истечения времени ЦАХАЛ пообещал начать зачистку территорий сектора Газа. Премьер Нетаньяху уже заявил: нынешние жёсткие действия армии - это только начало операции по полному уничтожению движения ХАМАС.

Этой ночью Газа снова подверглась массированным обстрелам. Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Седьмой день в небе над Израилем работает система "Железный купол". Ночью в сторону Ашкелона снова полетели ракеты ХАМАС. Ракетный удар также был нанесён по городу Бэер-Шева на юге Израиля, был обстрелян аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и город Цфат, где расположена штаб-квартира израильского Северного военного округа. Полсотни ракет выпустили по городу Сдерот.

Эти атаки, как заявили в ХАМАС, организованы в ответ на призывы ЦАХАЛ об эвакуации жителей Газы. Впрочем, не только в ХАМАС возмущены ультиматумом Израиля. В первую очередь, говорят работающие сейчас в секторе медики, это жестоко по отношению к раненым и их близким, которых просто невозможно сейчас никуда перевезти, сообщает "ТВ Центр".

Но и находиться в Газе всё тяжелее. Две с половиной тысячи домов разрушены до основания, ещё 23 тысячи - непригодны для проживания. У людей заканчиваются вода и еда, нет медикаментов. В больницах Газы критическая ситуация: нет лекарств, не хватает коек, на улицах повсюду – тела погибших.

Напоминая, в ответ на какой шаг Израиль даёт столь жёсткий ответ, израильские военные, как и обещали, начали публиковать фото и видео, на которых запечатлены страшные события 7 октября. На кадрах – освобождение заложников в Суфе, где бойцы ХАМАСа забаррикадировались в бункере с десятками заложников. Подразделениям армии Израиля удалось спасти 250 человек. В общине Нир-Оз в тот же день освободили 150 мирных жителей.

13 заложников погибли в пятницу, если верить заявлению ХАМАС, во время бомбардировки Газы Израилем. Общее количество жертв с обеих сторон уже приблизилось к трём тысячам. На фоне и без того крайне непростой обстановки, всё громче звучат предположения об открытии второго фронта. ЦАХАЛ объявила город Метулу на израильско-ливанской границе закрытой военной зоной. Армия обороны Израиля разворачивает блокпосты, ожидая возможного нападения со стороны "Хезболлы".

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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