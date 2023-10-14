Россия призывает Израиль и Палестину немедленно начать переговоры

Ситуация выходит из-под контроля

Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по решению палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил наш постпред при всемирной организации Василий Небензя по итогам закрытого заседания, сообщает "ТВ Центр".

Свой ответ члены Совета безопасности должны сформулировать до семи вечера по Москве. Россия призывает к немедленному прекращению огня, беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи и началу мирных переговоров.

Наша страна признаёт право Израиля на самооборону, но осуждает чрезмерное насилие с обеих сторон, как и принцип коллективного наказания по отношению к жителям города Газа. Василий Небензя указал и на причины нынешнего конфликта. В их числе - многолетнее нежелание Запада решать палестинский вопрос.

"Ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединённых Штатах. Именно Вашингтон безответственно и эгоистично блокировал работу ближневосточного квартета международных посредников в стремлении монополизировать мирный процесс, не пытаясь при этом разрешить сам палестинский вопрос", - заявил дипломат.

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