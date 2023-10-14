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Россия призывает Израиль и Палестину немедленно начать переговоры

10:23
  • суббота
  • 14 октября 2023

Ситуация выходит из-под контроля

Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по решению палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил наш постпред при всемирной организации Василий Небензя по итогам закрытого заседания, сообщает "ТВ Центр".
Армия Израиля дала жителям сектора Газа ещё 6 часов для эвакуации

Свой ответ члены Совета безопасности должны сформулировать до семи вечера по Москве. Россия призывает к немедленному прекращению огня, беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи и началу мирных переговоров.

Наша страна признаёт право Израиля на самооборону, но осуждает чрезмерное насилие с обеих сторон, как и принцип коллективного наказания по отношению к жителям города Газа. Василий Небензя указал и на причины нынешнего конфликта. В их числе - многолетнее нежелание Запада решать палестинский вопрос.

"Ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединённых Штатах. Именно Вашингтон безответственно и эгоистично блокировал работу ближневосточного квартета международных посредников в стремлении монополизировать мирный процесс, не пытаясь при этом разрешить сам палестинский вопрос", - заявил дипломат.

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