Из-за ситуации на Ближнем Востоке

Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы и введен режим чрезвычайной готовности к нападению. В МВД страны считают, что убийство учителя в коммуне Аррас непосредственно связано с последними событиями на Ближнем Востоке.

По громкому делу задержаны восемь человек, в том числе, исполнитель. Раненые при нападении охранник и ещё один педагог находятся в больнице. Нападавший пока отказывается давать показания.

С 7 октября во Франции возле учебных и религиозных учреждений задержаны 12 человек, которые были готовы к совершению терактов, сообщили в силовых структурах, сообщает "ТВ Центр".

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