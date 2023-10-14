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Ослабил натиск врага: подвиг сержанта Черных

11:44
  • суббота
  • 14 октября 2023

Бойцы в зоне СВО проявляют мужество

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и отваги наших военнослужащих.

Стали известны имена новых героев спецоперации
Минобороны представило новых героев спецоперации

Расчёт командира машины РСЗО, сержанта Александра Черных одним из первых открыл огонь по неприятелю, чтобы ослабить натиск врага на наши позиции. Были ликвидированы 20 боевиков.

Затем Черных, используя беспилотник, обнаружил ещё одно место дислокации противника, в ходе удара уничтожив до трёх десятков радикалов, два БТР и два полевых склада боеприпасов.

Старший прапорщик Вячеслав Горбатов под обстрелом украинской артиллерии один сумел эвакуировать из подбитых командно-штабных автомобилей шифровальное оборудование и, оторвавшись от преследования боевиков, покинул опасную зону. Благодаря отваге связиста секретная аппаратура не досталась врагу, сообщает "ТВ Центр".

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