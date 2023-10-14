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Спикером Палаты представителей может стать соратник Трампа

10:36
  • суббота
  • 14 октября 2023

Голосование за Джима Джордана пройдёт на следующей неделе

Парламентский кризис в США близок к завершению. Членам Республиканской партии, наконец, удалось определиться с кандидатурой на пост спикера Палаты представителей.

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На эту должность выдвинут Джим Джордан - председатель юридического комитета нижней палаты и соратник Дональда Трампа. Он играет одну из ведущих ролей в проведении расследования в отношении президента Байдена и его сына Хантера. Поэтому избрание Джордана на должность спикера стало бы серьёзным ударом по позициям демократов.

Кроме того, он выступает против выделения дальнейшей помощи Украине. Голосование по кандидатуре Джордана состоится на следующей неделе, сообщает "ТВ Центр".

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