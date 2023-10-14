Растёт число жертв противостояния Израиля и Палестины

Мирные жители бегут на юг сектора Газа

Растёт число жертв палестино-израильского конфликта - погибли уже около трёх с половиной тысяч человек. Жители сектора Газа бегут из своих домов на юг, спасаясь от обстрелов. Нескончаемая вереница машин, повозок, людей и домашнего скота. Срок ультиматума со стороны Израиля истекает в ближайшие часы. Мало кто сомневается: наземная операция ЦАХАЛ не оставит здесь камня на камне. С неба круглосуточно падают то смертоносные ракеты, то тысячи листовок с призывами уходить, сообщает "ТВ Центр".

Уезжают не все. Многие боятся боевиков: ХАМАС запретило палестинцам покидать свои дома даже перед угрозой израильской интервенции. Мирное население оказалось меж двух огней. Остаются и медики; в больницах заявили, что не могут бросить тяжёлых пациентов. Эвакуировать их тоже нет возможности.

Обстрелы продолжаются. В ХАМАС сообщили: авиация противника, якобы, нанесла удар по колонне беженцев, погибли 70 человек. В ЦАХАЛ опровергают: говорят, что бомбят лишь военные цели, за сутки по всему сектору Газа ликвидированы десятки боевиков. Массированным обстрелам подверглась этой ночью и территория на юге Ливана в ответ на провокации со стороны шиитской "Хезболлы".

В результате одного из израильских ударов пострадала группа журналистов – погиб оператор агентства "Рейтер", ранены репортёры "Франс Пресс" и "Аль-Джазиры". Сирены воздушной тревоги звучали и в городах Израиля. Новые партии ракет боевики ХАМАС выпустили по Ашкелону, Хайфе, Тель-Авиву.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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