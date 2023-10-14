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ЦРУ знало о подготовке атаки на Израиль ещё в сентябре

12:30
  • суббота
  • 14 октября 2023

Но забыло сообщить от этом президенту США

ЦРУ знало о готовящихся атаках на Израиль со стороны ХАМАС ещё в сентябре, сообщает "Нью-Йорк Таймс". Однако отчёт ЦРУ по каким-то причинам так и не лёг на стол президента Джо Байдена. Зато теперь Вашингтон уверяет, что не останется в стороне в случае дальнейшей эскалации конфликта.
Россия призывает Израиль и Палестину немедленно начать переговоры

На помощь Армии обороны Израиля спешат и британские инструкторы, которые ещё вчера обучали украинских боевиков. Сам Израиль настаивает, что решающая стадия наземной операции ещё впереди. В телеобращении к нации премьер-министр страны объяснил: пока армия обороны наносит лишь точечные удары, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на мощную западную поддержку Израиля, предсказывать, как долго продлятся бомбардировки, не берутся даже военные эксперты.  На территории сектора Газа давно существует разветвленная сеть подземных укреплений протяжённостью 800 километров. Кроме того, о готовности выступить на стороне палестинцев, помимо "Хезболлы", заявили хуситы.

Позиция официальных лидеров более сдержана. Президент Турции по-прежнему обвиняет Израиль в уничтожении мирного мусульманского населения, а США – в неспособности вести объективную дипломатию.

Оман, Катар, Иран, Ирак... Массовые акции в поддержку жителей сектора Газа проходят не только в мусульманских странах. В Лондоне накануне на улицы вновь вышли тысячи людей в знак солидарности с Палестиной. В Риме демонстрация закончилась ожесточенными стычками с полицией.

Варианты разрешения кризиса на палестино-израильской границе предложила Россия. Проект резолюции Совбеза ООН предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников, которых все ещё удерживают боевики ХАМАС. При этом Москва не снимает ответственности за произошедшее ни с Израиля, ни с США.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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