ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Утверждён проект вокзала высокоскоростной магистрали "Москва - Петербург"

13:18
  • суббота
  • 14 октября 2023

Детали сообщил Сергей Собянин

В столице утвердили проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Это будет крупный пересадочный узел рядом со станцией метро "Рижская". Транспортный хаб объединит также ветки подземки и МЦД, сообщает "ТВ Центр".

Помимо современного пассажирского терминала, возведут вестибюль станции большой кольцевой линии и два надземных пешеходных перехода; сделают дополнительные парковки, новые остановки и разворотную площадку для автобусов. Масштабный проект позволит создать почти девять тысяч рабочих мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поезд "Сапсан"
Поезд "Сапсан"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.