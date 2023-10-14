Утверждён проект вокзала высокоскоростной магистрали "Москва - Петербург"

Детали сообщил Сергей Собянин

В столице утвердили проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Это будет крупный пересадочный узел рядом со станцией метро "Рижская". Транспортный хаб объединит также ветки подземки и МЦД, сообщает "ТВ Центр".

Помимо современного пассажирского терминала, возведут вестибюль станции большой кольцевой линии и два надземных пешеходных перехода; сделают дополнительные парковки, новые остановки и разворотную площадку для автобусов. Масштабный проект позволит создать почти девять тысяч рабочих мест.

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