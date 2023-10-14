В "Ленкоме" вспоминали Марка Захарова

Ему бы исполнилось 90 лет

В "Ленкоме" прошёл торжественный вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения Марка Захарова. К юбилею мастера коллектив подготовил спектакль "Юнона и Авось", в котором сыграли исполнители главных ролей из всех составов.

Также на сцене выступили солисты оркестра "Виртуозы Москвы". В фойе театра представили выставку, которая рассказывает об основных периодах жизни и творчества Марка Захарова.

Легендарного режиссёра и художественного руководителя театра не стало четыре года назад, напоминает "ТВ Центр".

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